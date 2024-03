Si riaprono i termini per la presentazione delle offerte per la concessione di valorizzazione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva situata a Porto Torres a pochi passi dal mare, da ormai tre mesi in cerca di un nuovo gestore.

L’ultima gara è andata deserta, nessuna offerta per un edificio che negli ultimi giorni prima della scadenza dell’avviso (28 febbraio), è stata oggetto di sopralluogo di almeno 20 operatori economici.

La nuova data di scadenza è stata stabilita per il 16 maggio prossimo. Gli imprenditori interessati potranno chiedere di effettuare una visita sul posto per verificare la convenienza dell’investimento. La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non eccedente i 50 anni, mentre l’importo annuale del canone è fissato in 49.380 euro.

Il concessionario dovrà garantire non solo la ristrutturazione del fabbricato, ma anche la sua successiva destinazione ad attività di tipo turistico-ricettive, coordinando le stesse con progetti di sviluppo turistico culturale e aperti al territorio.

L’immobile “Ostello della gioventù” dato in concessione resterà di proprietà dell’amministrazione comunale.

