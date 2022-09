Allarme per un incendio di sterpaglie divampato a Porto Torres, in via Emanuela Loi, nelle campagne in prossimità del Villaggio Verde.

Le fiamme spinte dal forte vento hanno lambito alcune abitazioni all'ingresso della città. Determinante l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale che sono riusciti a controllare e domare il fuoco.

Per spegnere il rogo è stata prelevata l’acqua attraverso più pompe per garantire l’approvvigionamento idrico.

Al fine di evitare la ripresa di focolai, l’intera zona è stata ampiamente bonificata.

Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnate le squadre per oltre un’ora, per evitare danni alle strutture vicine.

A fuoco rovi e vegetazione, lungo la strada e in prossimità dei marciapiedi, una zona caratterizzata per la situazione di degrado.

Paura tra i residenti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto anche gli agenti della forestale.

