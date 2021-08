Fumavano in spiaggia nonostante un’ordinanza di divieto firmata dal sindaco Massimo Mulas. Due turisti del Nord Italia sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre fumavano nell’arenile di Balai, a Porto Torres. I vigili urbani hanno invitato gentilmente i due bagnanti a spegnere la sigaretta precisando che, dal 2018 vige il provvedimento che vieta il fumo in spiaggia, un divieto specificato da un cartello ben visibile installato all’ingresso del lido, uno dei più frequentati dai residenti e dai turisti. Entrambi sono stati multati con una sanzione da 50 euro.

Il personale della municipale è impegnato durante la stagione estiva nei controlli sull’arenile per far rispettare le norme con l’obiettivo di rendere le spiagge migliori e in grado di ospitare chiunque voglia trascorrere una giornata in tranquillità senza subire il fumo passivo. Dalle persone multate arrivano rimostranze ma qualcuno riconosce il proprio errore e accetta di pagare la multa.

I turisti interessati hanno dichiarato di non conoscere l’ordinanza, seppure resa pubblica, ma la sanzione è comunque scattata perché la legge non ammette ignoranza.

© Riproduzione riservata