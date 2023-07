L'amministrazione comunale di Porto Torres avvia lo studio sulle condizioni di sicurezza delle strutture di copertura di quattro immobili comunali, finalizzata all'installazione di impianti fotovoltaici. Si tratta di misure compensative alla realizzazione dell'impianto eolico “Fiumesanto”, una proposta avanzata dalla Società Energetica Sarda che nel 2016 era stata approvata dall'allora consiglio comunale.

Gli impianti fotovoltaici verranno posizionati sugli edifici comunali, quali l'asilo nido Sabin, in via Principe di Piemonte, presso lo stadio comunale di viale Delle Vigne, nella stazione marittima “Nino Pala” e sulla copertura del teatro comunale Andrea Parodi. L'obiettivo energetico è di raggiungere un significativo risparmio per le strutture servite, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole, una tecnologia finalizzata a coniugare la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale, evitando ogni tipo di inquinamento acustico e garantendo un risparmio di combustibile fossile.

Lo scopo è anche quello di rivolgere maggiore attenzione per l'ambiente, in quanto l'impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra. L'analisi sulle condizioni di sicurezza delle coperture è stato affidato allo Studio di ingegneria di Antonio Sanna con sede a Torino.

© Riproduzione riservata