Le polemiche sul Capodanno a Sassari sono approdate oggi in consiglio comunale. A destare le perplessità di alcuni consiglieri di minoranza sono le cifre associate alla operazione nel suo complesso, in particolare sul cachet di Zucchero, l’artista prescelto, anche se il performer emiliano non ha ancora firmato il contratto. Un primo sguardo sulle somme si è avuto con le variazioni di bilancio, fatte dalla giunta, e, nei giorni scorsi, con la delibera del settore Cultura, Turismo e Grandi Eventi che ha dato il via libera alla procedura di gara per “l’affidamento della prestazione artistica dal vivo del cantante e della band del Capodanno 2027 per un importo a base d’asta, sopra soglia, di 633 mila e 50 euro oltre iva dovuta per legge”.

«La finanza - ha dichiarato oggi in aula consiliare il sindaco Giuseppe Mascia - che si metterà a correre è commisurata alle potenzialità del Comune». Una rassicurazione in sostanza che non si farà il passo più lungo della gamba tenendo però il punto sulla volontà di dare alla città, il 31 dicembre, una performance importante.

«Sassari ha bisogno di pensare in grande», così Mascia che ha ricordato quanto speso lo scorso anno per Max Pezzali: «Un milione di euro e 170mila euro, di cui 800mila dalla Regione. Ci possiamo permettere l’incremento previsto per quest’anno». Poi ha attaccato su alcune istanze dell’opposizione, come il voler conoscere le ricadute economiche dell’evento e il voler capire dove andrà a finire l’investimento: «Si tratta di paradigmi microeconomici che non sono in capo a questa amministrazione». Rifiuto poi dell’assunto, avanzato da alcuni consiglieri, del «non ce lo possiamo permettere perché abbiamo tante difficoltà». In risposta a questo il primo cittadino ha rimarcato le provviste economiche recuperate dall’attuale giunta in poco più di due anni per le varie voci di spesa: «50 milioni di euro e dal bilancio regionale ne arriveranno altri 30». Dati che, di certo, da qui a dicembre non spegneranno la controversia sul concerto di Capodanno, tra sostenitori e detrattori.

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