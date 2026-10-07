Si chiama “Io vado” il nuovo servizio sperimentale di trasporto pubblico operativo da lunedì nel comune di Bonorva. Un servizio gratuito pensato per facilitare gli spostamenti all’interno del paese e raggiungere più facilmente i centri medici e principali punti del comune. Il servizio, in fase sperimentale, sarà attivo fino al 31 maggio 2027 (salvo eventuali successive proroghe).

La navetta garantisce il servizio il lunedì dalle 8.15 alle 12, giovedì dalle 8.15 a mezzogiorno e il venerdì dalle 8.15 alle 18. Per utilizzare il mezzo basta attendere la navetta presso le apposite fermate indicate nel percorso. Al momento il mezzo non è dotato di pedana per l’accesso con carrozzine.

Il progetto nasce per favorire la mobilità, l’autonomia e la vicinanza alle persone che ne hanno più bisogno, ovvero anziani over 65, persone adulte con invalidità al cento per cento, con patologie croniche e disabilità invalidanti e soggetti con difficoltà motorie. Nove i principali punti del paese raggiungibili tramite navetta, tra cui la caserma, il cimitero, l'ospedale e gli uffici postali, oltre alle principali piazze e la centrale via Roma.

© Riproduzione riservata