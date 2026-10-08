Il Comune di Porto Torres aderisce ancora una volta a “Le Giornate del Romanico”, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico che, nei cinque weekend dal 3 ottobre al 1° novembre, apre al pubblico decine di chiese romaniche di tutta l'Isola, offrendo l'opportunità di scoprirne gratuitamente la storia e le bellezze architettoniche.

A Porto Torres al centro dell’iniziativa sarà la Basilica di San Gavino, la più grande chiesa romanica della Sardegna, uno dei monumenti più rappresentativi del patrimonio storico, artistico e religioso del territorio e dell'intera Isola.

Sabato 10 ottobre, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita esclusivamente dalle ore 17 alle 18, a cura della Cooperativa Turris Bisleonis, alla scoperta della storia e delle peculiarità architettoniche del monumento dedicato ai Martiri turritani.

La chiesa romanica, uno dei simboli della città di Porto Torres, che negli anni fa registrare centinaia di visitatori, apre le sue porte alla visita straordinaria per raccontare il culto dei tre Santi patroni, il loro legame con la città.

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