Nell’ambito delle attività programmate sugli asset esistenti, la società Terna ha completato a Codrongianos un intervento di manutenzione straordinaria su un sostegno dell’elettrodotto a 150 kV “Fiume Santo-Porto Torres 1”. L’attività, effettuata in insourcing dal personale Terna, ha previsto la sostituzione di un sostegno alto circa 38 metri e del peso di oltre 8 tonnellate, esposto nel tempo all’azione della salsedine data la vicinanza del mare, con uno completamente nuovo assemblato direttamente in sito e posizionato utilizzando le fondazioni esistenti.

I lavori, durati circa due settimane, hanno coinvolto 14 tra tecnici e operativi provenienti dalle Unità Impianti di Codrongianos e Villasor, confermando il valore delle competenze specializzate. Le attività hanno richiesto l’utilizzo di mezzi d’opera di grandi dimensioni e si sono svolte in un contesto particolarmente complesso per la presenza di infrastrutture sottopassanti, che hanno reso necessaria la realizzazione di specifiche opere provvisionali di protezione. La linea, entrata in esercizio nel 1982, collega le stazioni elettriche di Fiume Santo e Porto Torres e costituisce un’infrastruttura strategica per la rete elettrica regionale.





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