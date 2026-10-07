Il Rotary club di Ozieri premia il merito sostenendo tre giovani studenti locali, un riconoscimento all’impegno, alla costanza e al valore dello studio. Presso la Sala Conferenze del Centro Culturale San Francesco dell’Istituzione San Michele di Ozieri si è svolta la cerimonia di consegna dei contributi allo studio destinati a tre studenti degli Istituti Superiori cittadini che hanno concluso il proprio percorso scolastico distinguendosi per gli eccellenti risultati conseguiti e diplomandosi con il massimo dei voti. Protagonisti della premiazione sono stati Martina Becugna, Eligia Marroni e Riccardo Marrone, ai quali è stato assegnato un contributo di 600 euro ciascuno, quale riconoscimento del percorso compiuto e incoraggiamento a proseguire con la stessa determinazione negli studi e nelle scelte che li attendono. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi soci del Rotary Club Ozieri, guidati dal Presidente Giovanni Galaffu, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Ozieri Alfonso Pino e a Giovanna Madau, il cui prezioso contributo rende possibile il finanziamento di una delle borse destinate agli studenti. Sostenere i giovani e accompagnarli nel loro percorso di crescita e formazione rappresenta uno degli impegni attraverso i quali il Rotary intende essere presente e operare sul territorio.

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