Alghero, in trasferta per rubare tubi industriali dalla circonvallazioneUn arresto e due in fuga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sorpresi dalla polizia mentre caricavano su un autocarro cinque grossi tubi industriali sottratti al cantiere della nuova circonvallazione di Alghero, nella zona di Carrabuffas. Uno dei tre uomini è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione circostante.
L’episodio risale alla serata del 5 ottobre, intorno alle 18.30, quando gli agenti del Commissariato di Alghero, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto anche a seguito del ritrovamento di un ordigno artigianale nei giorni precedenti, hanno notato tre persone intente a movimentare materiale edile e caricarlo sul cassone di un autocarro.
Alla vista delle divise, due uomini si sono dati alla fuga, mentre il terzo, che si trovava ancora a bordo del mezzo, è stato bloccato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avevano appena sottratto dal cantiere cinque manicotti industriali lunghi circa sei metri e con un diametro di 70 centimetri, già sistemati sul cassone e assicurati con dei cavi per il trasporto.
Gli accertamenti hanno inoltre permesso di stabilire che l’autocarro era stato preso in prestito dall’uomo fermato, non residente ad Alghero e arrivato in città appositamente, secondo gli investigatori, per mettere a segno il furto. Il mezzo e il materiale recuperato sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato e arrestato con l’accusa di furto aggravato.