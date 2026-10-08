Sorpresi dalla polizia mentre caricavano su un autocarro cinque grossi tubi industriali sottratti al cantiere della nuova circonvallazione di Alghero, nella zona di Carrabuffas. Uno dei tre uomini è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione circostante.

L’episodio risale alla serata del 5 ottobre, intorno alle 18.30, quando gli agenti del Commissariato di Alghero, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto anche a seguito del ritrovamento di un ordigno artigianale nei giorni precedenti, hanno notato tre persone intente a movimentare materiale edile e caricarlo sul cassone di un autocarro.

Alla vista delle divise, due uomini si sono dati alla fuga, mentre il terzo, che si trovava ancora a bordo del mezzo, è stato bloccato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avevano appena sottratto dal cantiere cinque manicotti industriali lunghi circa sei metri e con un diametro di 70 centimetri, già sistemati sul cassone e assicurati con dei cavi per il trasporto.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di stabilire che l’autocarro era stato preso in prestito dall’uomo fermato, non residente ad Alghero e arrivato in città appositamente, secondo gli investigatori, per mettere a segno il furto. Il mezzo e il materiale recuperato sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato e arrestato con l’accusa di furto aggravato.

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