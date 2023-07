Si mettono in gioco, trasformano spazi urbani per renderli più funzionali, puliti e belli da vivere. Sono i volontari del Movimento dei Focolari Sardegna che insieme all’associazione Link.Legami di Fraternità, loro braccio operativo, saranno presenti a Porto Torres per l’evento del Campus 2023 in programma dal 26 al 30 luglio.

Si tratta di un appuntamento rivolto a giovani e ragazzi dai 16 ai 25 anni provenienti da tutta l’Isola, e tra questi alcuni di Porto Torres, che insieme si ritroveranno per alcuni giorni per vivere un laboratorio di fraternità,imparando il rispetto di se stessi e dell’ambiente circostante. Si cimenteranno in attività di decoro urbano, come concordato con l’amministrazione comunale, a cominciare dal giorno giovedì 27 luglio, quando nel pomeriggio, dalle16 alle 18, avranno la possibilità di decorare alcune panchine del Parco San Gavino con messaggi che ricordano la pace e la fraternità, «con l’intento di lasciare nella vostra bella città un segno di speranza», sottolinea il presidente dei focolarini Sardegna, Claudio Chessa.

Nella mattinata di venerdì 28 , dalle 10 alle 12, attrezzati di materiale specifico per un’azione ecologica intendono pulire gli spazi antistanti la spiaggia di Balai, mentre presso lo spazio verde antistante le Cumbessias, dietro la basilica di San Gavino, hanno chiesto di poter montare una rete di pallavolo e una coppia di mini porte da calcio per la realizzazione di attività sportive e ludiche.

