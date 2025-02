Ha truffato un’anziana con il solito sistema del falso avvocato facendosi consegnare 1.500 euro e alcuni oggetti preziosi. L’episodio si è verificato a Porto Torres ai danni di una pensionata di 86 anni.

Il truffatore ha contattato telefonicamente la donna e fingendosi avvocato ha raccontato che il figlio si trovava in stato di fermo presso la stazione dei carabinieri perché aveva investito una donna, finita all’ospedale in gravi condizioni. Conosceva anche il nome dei suoi due figli e il luogo dell’abitazione.

Per evitare la reclusione del figlio, l’uomo ha chiesto alla vittima la consegna immediata di denaro e dei gioielli di famiglia.

Il falso legale ha precisato che la donna avrebbe ricevuto la chiamata dei carabinieri per confermare lo stato di fermo del proprio figlio. La telefonata è arrivata pochi minuti dopo insieme ad una altra chiamata da un secondo telefonino, in cui il finto legale comunicava che si sarebbe presentato un impiegato dell'ufficio legale per ritirare il denaro. Così è stato.

Poco dopo ha bussato alla porta un uomo per riscuotere la somma. Il complice, approfittando della povera vittima, è riuscito a farsi consegnare soldi e oggetti in oro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Porto Torres.

