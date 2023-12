Tragedia scampata a due giorni dal Natale a Porto Torres.

Un altro incendio di auto, di probabile origine dolosa, ha colto di sorpresa la città.

Due vetture sono state distrutte dalle fiamme divampate in un porticato di una palazzina in via Lussu. Le lingue di fuoco hanno danneggiato in parte un box auto e annerito i musi.

Si è corso il rischio che il rogo potesse provocare ulteriori danni all’edificio.

Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte della squadra dei vigili del fuoco di Porto Torres, coadiuvate dai colleghi della sede di Sassari, intervenuti con autobotte, intervento durato complessivamente un'ora, una famiglia che occupava un appartamento al primo piano, è stata precauzionalmente evacuata a causa del denso fumo. Hanno fatto rientro nella propria abitazione una volta messa in sicurezza.

Questa volta le conseguenze potevano essere ben più gravi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che indagano sull'accaduto.

