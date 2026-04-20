Il Comune di Porto Torres in occasione dell’ 81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo ha organizzato la tradizionale cerimonia del 25 Aprile, in programma sabato a partire dalle 10.30 in Piazza Umberto I, davanti al Palazzo del Municipio. Alla cerimonia, attraverso la quale ogni anno le cittadine e i cittadini ricordano la Liberazione e la Resistenza che cambiò la storia d’Italia e sancì la successiva conquista della democrazia, prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio e le sezioni locali delle associazioni Carabinieri, Combattenti e reduci, Anmi e Anfi. Dopo l'alzabandiera, sulle note dell’inno nazionale, il sindaco Massimo Mulas, accompagnato dalla Comandante della Polizia Locale Maria Caterina Onida, deporrà una corona d'alloro ai piedi del Monumento dedicato ai Caduti del mare. Seguirà il momento di raccoglimento in onore dei partigiani di ogni fronte che contribuirono alla liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista avvenuta nel 1945. Infine, il primo cittadino pronuncerà il suo discorso. Tutta la cittadinanza è invita a partecipare. In occasione delle celebrazioni del 25 aprile e di diversi eventi organizzati in città, nelle giornate di sabato e domenica, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità: sabato mattina dalle ore 10.30 e fino alla conclusione della cerimonia, è sospesa la circolazione stradale, con la chiusura temporanea al transito del tratto del Corso Vittorio Emanuele interposto tra via Petronia e via Ponte Romano. Dalle 9 sino a fine evento, in ambo i lati dello stesso tratto e in via Ponte Romano, tra Corso Vittorio Emanuele e via Josto, è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per quelli delle Forze di Polizia, di assistenza medica e dei mezzi al seguito delle Autorità. Sempre sabato mattina, in occasione della commemorazione di “Santu Bainzeddu”, si svolgerà la tradizionale processione che al termine della liturgia, prevista alle 9 nella Chiesetta di Balai lontano, si muoverà dalla stessa percorrendo il tratto di pista ciclabile/pedonale attiguo alla ex strada provinciale 81 per poi proseguire fino al Piazzale antistante la Spiaggia di Balai, dove si svolgerà il consueto rito della benedizione del mare. Nei tratti stradali e/o pedonali interessati dalla processione, è disposta la sospensione del transito veicolare, compresi i velocipedi, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo religioso. Nelle giornate del 25 e 26 aprile 2026, la UISP, Comitato Territoriale Sassari APS ha organizzato la manifestazione Fitwalking per la vita: sabato 25 è previsto uno Stage di Fitwalking e una conferenza medico-sportiva, mentre per domenica 26 è in programma una camminata con partenza e arrivo in Piazza Eroi dell’Onda.

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