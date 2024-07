Spirito goliardico, fantasia, gioco e competizione, questi gli ingredienti della prossima edizione della gara delle “Vasche da Bagno”, organizzata dalla Pro Loco e in programma a Porto Torres, sabato 27 luglio dalle 19, lungo corso Vittorio Emanuele.

I mezzi attrezzati di ruote affronteranno la discesa nelle vie del centro. Sei i gruppi partecipanti che trasformeranno le rispettive vasche in carri allegorici a tema per affronteranno il percorso con partenza dal corso, angolo via Adelasia, e arrivo in piazza XX Settembre. Una sfida piena di ostacoli per ciascuna vasca che dovrà affrontare degli imprevisti lungo il percorso per dimostrare di saper restare in gara, mantenendo il miglior tempo, mostrando creatività e fantasia nella realizzazione del costume, nella scenografia e coreografia.

Si va ad eliminazione diretta, così che ad ogni discesa, una vasca uscirà fuori dalla competizione per non aver superato le prove richieste. La gara si ridurrà nel finale a due sole vasche che dovranno dimostrare le migliori performance per aggiudicarsi il premio della manifestazione. A decretare il vincitore sarà la giuria rappresentata da amministratori locali e giornalisti.

Il tutto per assicurare divertimento e coinvolgimento di pubblico per un evento che negli anni è riuscito a strappare risate e a regalare allegria.

