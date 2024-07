Attività di monitoraggio contro l’erosione costiera nel comune di Porto Torres. Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente con intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente, si sta procedendo al monitoraggio dell’ambiente marino, della linea di costa e la caratterizzazione del clima acustico.

A seguito dei lavori di messa in sicurezza della costa, affidati alla Tecnoline Cagliari S.r.l. di Selargius (CA), per un importo complessivo pari a 990mila euro, il Comune ha avviato i controlli per valutare gli eventuali impatti sull’ambiente con un progetto approvato dalla giunta Mulas che prevede un insieme di attività da sviluppare in tre fasi temporali: prima dell’avvio dei lavori (ante operam), durante il corso dei lavori, al termine dei lavori (post operam).

I lavori di monitoraggio sono stati affidati alla Martech S.r.l., con sede legale a Cagliari per un importo pari a circa 53mila e 771 euro. Per ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera sono state individuate quattro principali aree di intervento: spiaggia di Balai, Scoglio Ricco, Torre di Abbacurrente e spiaggia omonima.

