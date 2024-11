Piena risposta nell’incontro sulla eradicazione della Polio e sulle malattie infettive, tenutosi con i giovani studenti delle classi quarte e quinte del Liceo scientifico di Porto Torres. Una conferenza che si è svolta ieri mattina da Sergio Babudieri, direttore della clinica di Malattie infettive e tropicali dell’Università degli Studi di Sassari, insieme ai medici Vincenzo Nardi e Antonio Pintus, alla presenza del dirigente scolastico Daniele Taras. Studenti ed insegnanti (circa 150 persone) hanno partecipato presso l’Auditorium di Via Bernini, all’evento organizzato dal Rotary Club di Porto Torres sul tema “Quando i vaccini cambiano il destino dell’umanità. End Polio e tanto altro”.

Il presidente del Rotary Club, Fernando Ruberti, ha evidenziato l’importanza di tale occasione a conclusione della campagna di sensibilizzazione, lanciata il 24 ottobre scorso in occasione della Giornata mondiale sulla eradicazione della Polio. Da oltre venti anni il Rotary International attua il programma per debellare tale malattia che solo attraverso una mirata prevenzione della somministrazione di alcune gocce di vaccino, si può prevenire la drammatica diffusione. Ad oggi si è riusciti ad ottenere un risultato del 99,9 per cento. Altre tematiche che hanno riscosso particolare attenzione dei presenti, sono state le malattie infettive come la varicella, il fuoco di Sant’Antonio e soprattutto le molteplici patologie veneree che ancora oggi, attraverso rapporti non protetti tra i giovani, hanno raggiunto numeri importanti.

