Un violento impatto e l’auto ha cominciato a ruotare su se stessa terminando la sua corsa contro il guardrail. È l’ennesimo incidente accaduto al bivio per Bancali, sulla ex 131, al confine tra Sassari e Porto Torres, dove nel pomeriggio si sono scontrate due auto.

Una Volvo, con a bordo due turisti inglesi, mentre sbucava dalla provinciale per Monte Rasu per immettersi nella ex 131 è andata a sbattere contro una Lancia Ypsilon che procedeva da Sassari in direzione Porto Torres. L’auto guidata da una donna, 37enne di Sassari, ha ruotato più volte su stessa ed è finita a lato della carreggiata. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, la 37enne è stata trasportata all’ospedale di Sassari per ulteriori accertamenti. Illesi i conducenti della Volvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari e la polizia di Stato per i rilievi e la costruzione della esatta dinamica. Ancora una volta si sottolinea la pericolosità del bivio, dove è in programma la realizzazione di una rotatoria in grado di limitare il rischio degli incidenti che hanno raggiunto un numero elevato, in gran parte gravi e mortali.

