Ennesimo incidente nell’incrocio “maledetto” tra via Ettorie Sacchi e via Balai a Porto Torres. Uno dei punti più critici della città segnato da decine di sinistri anche gravi che hanno sollevato polemiche per la elevata velocità degli auto.

Ancora una volta la mancanza di precedenza all’origine dello scontro violento tra una Ford C-Max che sbucava da via Balai e una Volkswagen Polo che procedeva in via Ettore Sacchi: in seguito allo scontro quest'ultima è andata a sbattere contro il muro di recinzione di un’abitazione all’angolo della strada.

I conducenti per fortuna sono rimasti illesi ma le le vetture sono state danneggiate nella fiancata e nella parte anteriore. La Volkswagen Polo, quasi distrutta, è stata trasportata via con il carro attrezzi.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi di rito e la disciplina della viabilità.

Ancora una volta si pone il problema dei limiti di velocità in una della zone più colpite dagli incidenti con la richiesta di un semaforo da parte degli automobilisti che si fa sempre più forte.

