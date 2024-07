A Porto Torres l'emergenza attentati incendiari ai danni delle auto non si placa.

La notte scorsa un'altra vettura, di proprietà di un operaio, è stata ridotta in cenere. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti, intorno all'1.45 in via Ponte Romano, nei parcheggi adiacenti alla Stazione Marittima "Nino Pala" per spegnere le fiamme che hanno distrutto una Peugeot 308, in sosta da qualche giorno davanti alla sede dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara. Dell'auto non è rimasto che un ammasso di lamiere.

Si tratta presumibilmente di un incendio doloso, considerato che in prossimità è stato rinvenuto un contenitore di plastica intriso di liquido infiammabile.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti, stanchi di assistere nella zona a continui schiamazzi durante le ore notturne. «Un via vai di ragazzini che fumano, spacciano e distruggono il bene pubblico e privato, una situazione insostenibile che sfugge perché mancano i controlli. C'è una riflessione seria da fare sulla sicurezza». L'ennesimo atto incendiario sul quale indagano i carabinieri. Nella zona, presa di mira dai vandali, non vi sono neppure telecamere.

© Riproduzione riservata