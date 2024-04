Crepe sui muri, cornicioni che precipitano sul suolo, balconi lesionati e infiltrazioni d’acqua. È la situazione di degrado che caratterizza gran parte delle palazzine di edilizia popolare, in particolare nel Villaggio Satellite, quartiere tra i più popolosi a Porto Torres. Immobili costruiti negli anni Settanta che necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione.

I residenti sono esasperati e da diverso tempo chiedono l'intervento di Area, l'azienda che si occupa di edilizia residenziale pubblica. L’ultimo intervento di emergenza risale a qualche giorno fa, presso l’edificio di quattro piani fuori terra situato tra la piazza Piemonte, la via Sardegna e la via Veneto, relativo al dissesto statico di elementi costruttivi della facciata. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuta sul posto, ha accertato il distacco di parti di intonaco nel terrazzo dell’appartamento al piano terzo, dove il pilastro portante presente nel balcone risulta privo di intonaco e con i ferri di armatura logorati e ossidati, esposti alle intemperie. Nella veranda esterna della casa al secondo piano è stato rilevato il pericolo di caduta di intonaco. La stessa squadra ha provveduto ad eliminare le parti di imminente pericolo di caduta e ad interdire l’accesso ai terrazzi con nastro segnaletico, diffidando gli occupanti a non utilizzare gli spazi fino all’esecuzione di necessari lavori di messa in sicurezza.

La situazione di degrado è riconducibile alla mancata manutenzione e alla presenza di infiltrazioni d’acqua che necessitano di ulteriori verifiche strumentali e meccaniche per individuare l’esatta causa. Il sindaco Massimo Mulas ha emesso l’ennesima ordinanza indirizzata ai proprietari e ad Area con obbligo di intervento immediato per la messa in sicurezza dei terrazzi e di ogni parte pericolante del fabbricato.

