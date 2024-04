Cantieri aperti, nell’area di via Falcone e Borsellino, per la realizzazione di due impianti sportivi polivalenti, un progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, finanziato dall’Ue Next Generation con fondi pari a 2milioni e 184mila euro.

I due campi potranno ospitare diverse discipline sportive, quali pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tennis e pallamano. Una delle aree di gioco verrà realizzato al coperto, una tensostruttura con all’interno due spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, oltre ad una infermeria, locali tecnici e di deposito. Un altro campo verrà realizzato all’aperto con una recinzione di sicurezza. Il termine per la conclusione dei lavori è stabilito secondo i tempi previsti dal Pnrr. Martedì sono stati accantierati i lavori di scavo per tirare sù la tensostruttura, dopo una prima fase di bonifica da potenziali ordigni bellici effettuata da parte della ditta Eurocantieri.

