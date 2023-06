Dopo quasi un anno di stop ritorna operativo il semaforo sulla strada provinciale ex 131, all’altezza del quartiere Li Lioni, nel territorio di Porto Torres. L’amministrazione comunale è intervenuta, tramite i tecnici esperti che hanno individuato il problema, a ripristinare le centraline messe fuori uso da un fulmine qualche mese fa. Da allora l’apparecchio aveva smesso di funzionare creando disagi e pericoli nella zona non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Diverse le segnalazioni presentate in consiglio comunale da Sebastiano Sassu, il consigliere esponente 5 Stelle che ha evidenziato il pericolo nelle ore notturne, anche per il flusso di auto che circolano nella zona e per la densità di traffico.

Il semaforo spento giorno e notte creava situazioni di rischio proprio per la mancanza di segnale giallo "lampeggiante”, a indicare la necessità di attenzione per far rallentare i mezzi in transito. In particolare sono stati registrati incidenti a causa dell’assenza di un dispositivo di sicurezza. Nel corso di questi mesi verrà fatta anche una valutazione sull’eventuale riduzione di incidenti e di pericoli nella zona.

© Riproduzione riservata