Via le transenne da largo Sabelli, l’area delimitata dal mese di marzo dello scorso anno a causa dello stato fatiscente di un vecchio edificio a due piani, nel quartiere di Monte Angellu a Porto Torres. Dopo oltre un anno il sindaco Massimo Mulas ha revocato l’ordinanza di interdizione dell’area transennata, nell’angolo tra via Mentana e largo Sabelli, un provvedimento che aveva costretto la Polizia locale a modificare la viabilità, vietando il transito dei veicoli. Una situazione di disagio notevole per i residenti.

Con l’attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del fabbricato al civico 22 e 24, angolo via Mentana, richiesti dall’ordinanza sindacale n. 4 del 8 marzo 2023, è stato possibile rimuovere le transenne che impedivano il transito nel tratto. La relazione tecnica pervenuta agli uffici comunali, redatta dal professionista incaricato dai proprietari dell’immobile, ha infatti certificato come siano state ottemperate le istanze contenute nell’ordinanza che chiedeva l’esecuzione di interventi finalizzati a garantire l’incolumità pubblica e che, di fatto, una volta adempiuto a quanto richiesto, risulta decaduta. Gli uffici comunali hanno quindi effettuato i relativi sopralluoghi e rimosso i divieti di transito.

L’attestazione, con la quale il professionista certifica che l’immobile non rappresenta più un pericolo per la pubblica incolumità, ha durata di 6 mesi e sarà rinnovata solo dopo un successivo sopralluogo che ne verifichi ancora la validità. Il comando di Polizia locale ha proceduto al ripristino della viabilità in un’area particolarmente strategica per le postazioni delle bancarelle della Festha Manna.

