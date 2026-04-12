Porto Torres, dopo i crolli l’intero edificio di via Azuni resta off-limitsArea transennata dai vigili del fuoco, già abbattuta la parte pericolante dello stabile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un’intera area transennata per delimitare con nastro bianco rosso l’imponente edificio in stato di abbandono, in via Azuni, poco distante dal corso cittadino di Porto Torres, una struttura ingombrante che sta creando disagi agli edifici adiacenti, in particolare alla sede dell’Avis locale.
Ieri sera la caduta di calcinacci dal cornicione ha messo ancora in allarme le strutture vicine, una situazione di pericolo che per puro caso non ha interessato i pedoni.
Anche questa volta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale ad intervenire per mettere in sicurezza l'area. I pompieri, grazie all'utilizzo dell'autoscala, hanno abbattuto la parte pericolante del cornicione e parti dell'intonaco ai lati dello stabile, un vecchio deposito di proprietà delle Ferrovie dello Stato oggetto di un contenzioso per il trasferimento dell'immobile alla Regione e, successivamente, al Comune.
In attesa che si risolva il problema giudiziario, restano i rischi di un edificio che continua a perdere pezzi.
Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia locale per la disciplina della viabilità.