Uno spettacolo desolante che mostra totale disprezzo della legalità e dell’ambiente quello registrato negli ultimi giorni dagli agenti della compagnia barracellare di Porto Torres, sia in terreni privati che pubblici. Un’altra discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, pericolosi e non, è stata scoperta dai berretti verdi nella zona industriale di Porto Torres.

Una distesa di immondizia contenente inerti di natura edile, materiali plastici e ferrosi, fusti di pittura e prodotti chimici, rifiuti abbandonati da persone che allo stato delle indagini restano ancora ignote.

La discarica è stata rinvenuta nelle campagne lungo via Pigafetta, un campo della zona industriale dove si trovano installati i tralicci di alta tensione, terreni di proprietà della società Enel in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza.

I barracelli guidati dal comandante pro tempore, Gavino Cuccu, hanno provveduto ad informare l’assessore comunale all’Ambiente, Daniele Amato, al fine di permettere l’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi finalizzati alla bonifica ed al recupero ambientale del sito.

Nel frattempo si stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere per risalire ai responsabili. I barracelli hanno intensificato i controlli attraverso una mappatura dei luoghi sensibili da monitorare, luoghi in cui si abbandonano più facilmente i rifiuti, un malcostume che si sta verificando anche in pieno centro e sul lungomare con l’utilizzo improprio dei cestini gettacarte. Le divise verdi hanno dichiarato tolleranza zero nei confronti degli incivili contro i quali sono previste sanzioni pesanti.

