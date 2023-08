Una enorme quantità di rifiuti stoccati abusivamente nel quartiere del Villaggio Satellite, dove proliferano insetti e mosche. Non è la periferia di Porto Torres, ma uno dei rioni più popolosi della città. L’immagine è indecorosa, la puzza insopportabile.

È così da qualche giorno in via Liguria, dove regna uno stoccaggio illecito di materiali di ogni sorta, dagli elementi di arredo agli indumenti, e perfino rifiuti organici, bustoni di alimenti avvolti da un odore nauseabondo. Tra i cumuli di materiale anche un water in bella vista, mensole, comodini, vecchi armadi di cui qualcuno si è voluto disfare.

Di civiltà non c’è traccia, perché la discarica una volta ripulita si riforma a causa di comportamenti recidivi che penalizzano i residenti dotati di buon senso civico. Il degrado la fa da padrone, e conviverci è davvero complicato. Eppure sembra terra di nessuno, perché è sufficiente fare una passeggiata nelle diverse vie del quartiere per osservare i bustoni colmi di plastica e altri rifiuti depositati all’esterno dei condomini. La cura e l’igiene delle strade lascia a desiderare. Qualcuno dichiara di aver segnalato «la situazione vergognosa» al Comune, perché intervenga anche con misure sanzionatorie e per ripulire una discarica che danneggia chi vive rispettando le regole del decoro urbano. Chiedono un intervento di smaltimento e di bonifica. E in questi casi le foto trappole sarebbero uno strumento deterrente efficace.

