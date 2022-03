Non è certo un bel biglietto da visita per Porto Torres la bretella (circa 1 km), piena di buche, che conduce dal quartiere Serra Li Pozzi alla strada per Platamona, culminante nell'incrocio con via Tramontana, la porta della città per il nord Sardegna. Anche quest'ultimo crocevia, quasi intransitabile, presenta l'asfalto in condizioni penose, e avrebbe bisogno di un’urgente manutenzione, se non di un totale ripristino del manto stradale.

La bretella è stata realizzata dal comune di Porto Torres ad inizio anni 2000 (fondi europei Interreg). Da allora non è stato compiuto un serio intervento di manutenzione. Con il risultato che è sotto gli occhi di tutti e che ha scatenato numerose proteste di automobilisti e cittadini. Ma ora sembra che qualcosa si stia muovendo.

"Per il ripristino stradale di numerose vie cittadine, con fondi di diversa provenienza, abbiamo predisposto in bilancio 2 milioni di euro”, fanno sapere dall'amministrazione comunale -. “Sicuramente nelle prossime settimane si interverrà sull'incrocio bretella - via Tramontana - Platamona. Ma nella programmazione dei lavori non è esclusa una nuova e totale ribitumazione per tutta la bretella stessa".

