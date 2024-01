Una perdita d’acqua che sta creando disagi agli abitanti della zona e alle attività sportive di via Petronia, nel centro urbano di Porto Torres. La situazione perdura ormai da otto mesi. Nessun intervento da parte di Abbanoa per tamponare la perdita, arginare i danni e ripristinare il corretto funzionamento della tubatura.

«La criticità è stata segnalata dal mese di maggio dello scorso anno al gestore unico e all’amministrazione comunale, - lamenta Raimondo Usai – ma nessun intervento di ripristino è stato effettuato. Siamo costretti ogni giorno a chiudere la valvola di erogazione per evitare allagamenti, che mettono in pericolo le persone che quotidianamente frequentano la via per accompagnare i loro figli all’asilo o per svolgere attività sportive».

La fuoriuscita d’acqua proviene dalla condotta idrica che alimenta la scuola d’infanzia Biccheddu, il campo comunale Occone e la storica palestra di pugilato. L’acqua che fuoriesce dalla tubature percorre la strada e raggiunge via Ponte Romano creando non pochi disagi ai passanti. «A questo si aggiunge la mancanza di sicurezza imputabile ad un palo della illuminazione pubblica buttato giù dalla burrasca di vento che si è abbattuta sulla città circa un anno fa, – aggiunge Usai - e mai riparato. Quel tratto di strada è rimasto al buio con scarsa visibilità notturna e nessuno ancora vi ha posto rimedio».

© Riproduzione riservata