Parte la campagna di indagini strutturali e geognostiche propedeutiche alla progettazione sui lavori di messa in sicurezza del Ponte Vespucci, l’infrastruttura interessata da un processo di degrado considerata raccordo per la viabilità verso l'area produttiva, il porto e il centro della città di Porto Torres.

Gli interventi sono stati affidati alla ditta Geosystem di Giovanni Battista Demontis che si è aggiudicato l'appalto. Il ponte soffre del fenomeno di innalzamento delle acque del fiume Rio Mannu, pertanto si rende necessaria una ricostruzione per rendere più moderno, efficiente e sicuro il tratto stradale, consentendo anche il regolare flusso delle acque del fiume verso la foce, in linea con il programma di contrasto del rischio idrogeologico previsto dal Pit fluviale.

Le indagini serviranno per conoscere le caratteristiche architettoniche, strutturali del ponte Vespucci, ma anche il suo stato di conservazione necessario non solo per la redazione del progetto dei lavori previsti ma in vista di una gestione e programmazione di futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza sono previsti fondi stanziati dalla Regione richiesti dall’ex assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Porto Torres. Un progetto preliminare già approvato, redatto dall’ingegnere Pietro Paolo Mossone, relativo ad interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale, con lavori finalizzati a risanare le superfici ammalorate, a ripristinare i giunti e ad asfaltare la strada. In alcuni punti, infatti, è assente il copriferro, condizione che rende critica anche la situazione dei ferri e delle staffe circolari di armatura.

