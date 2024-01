Non una piazza ma un maxi parcheggio per auto, non risparmiato dal degrado. Si chiama piazza Marinaru, lo spiazzo che a Porto Torres, tempo fa, era stato intitolato al poeta Peppino Bazzoni, un riconoscimento dovuto per un luogo che non ha avuto il giusto decoro. Le mattonelle divelte rappresentano un rischio per i pedoni e un brutto spettacolo per la vista.

La pavimentazione è sconnessa e danneggiata dai mezzi che ogni giorno occupano gli spazi per le auto. Si affaccia sulla via Libio davanti al cortile del Palazzo del Marchese, a pochi passi dal palazzo comunale, ma è completamente assente il rispetto e il senso civico. Non garantisce nessuna sicurezza ai passanti che vi transitano.

Si rischia di inciampare proprio quando si cerca di trovare riparo nell’attimo in cui si attraversa la strada. Qualcuno dei residenti chiede il ripristino delle parti danneggiate, altri ritengono che la piazza debba avere un’altra destinazione, un passaggio pedonale che restituisca dignità ad una piazza dedicata ad un uomo di cultura turritano.

