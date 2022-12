La giunta di Porto Torres ha deliberato lo stato di calamità a seguito delle piogge e del vento intenso che il 21 e il 22 novembre 2022 hanno interessato il territorio comunale e hanno provocato danni al patrimonio pubblico e privato.

In attesa che la Giunta regionale della Sardegna definisca criteri e procedure per la concessione dei contributi, i cittadini che hanno subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi di cui allo stato di calamità dovranno predisporre adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i danni subiti.

