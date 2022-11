Crolla per il maltempo e i forti venti la ciminiera nell'area dell'ex cementificio Cementir, nella zona industriale di Porto Torres.

L’abbattimento della ciminiera era già programmato dal Consorzio Industriale provinciale di Sassari, che aveva acquisito l'area - poco più di un anno fa – proprio per riqualificare l'ex complesso industriale. Il Consorzio dal giugno del 2022 è in possesso del progetto esecutivo per il decommissioning dell’intera area, per un costo di circa 2 milioni e 700mila euro, e successivamente dei preventivi per l’intervento della demolizione della ciminiera, l’ultimo dei quali è pervenuto pochi giorni fa.

Il progetto esecutivo ha escluso, inoltre, la presenza di amianto nella ciminiera. Il cemento amianto è stato, infatti, rinvenuto unicamente nella copertura di un edificio secondario, per la rimozione del quale il Consorzio ha già ottenuto un finanziamento dalla Regione Sardegna pari a 262mila euro. Si tratterà ora di mettere in sicurezza l’area in prossimità della copertura in cemento amianto e procedere successivamente alla sua rimozione. La messa in sicurezza di tutto il perimetro e della strada adiacente hanno evitato che il crollo della ciminiera, alta circa sessanta metri, creasse pericoli a persone e cose.

«Gli eventi meteorologici hanno anticipato di poco l'intervento del Consorzio, che proprio in questi giorni stava ultimando le procedure di affidamento per l'abbattimento della stessa ciminiera», dice il presidente Valerio Scanu. Quanto accaduto consentirà, di concerto con l’amministrazione Comunale di Porto Torres, la riapertura anticipata della via Marco Polo e il ripristino della regolare viabilità nell’intera area.

© Riproduzione riservata