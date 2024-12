Una intera area transennata a rischio crollo e cedimenti lungo la facciata della Coofem, il vecchio edificio di due piani che dagli anni ‘50 ha ospitato a Porto Torres una delle prime cooperative femminili in Sardegna, impegnata nell'attività legata alla produzione della lana.

L’immobile in avanzato stato di degrado e di abbandono, perde pezzi dal terrazzino che si affaccia in viale delle Vigne, angolo via Sacchi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per la caduta di calcinacci sui marciapiedi sottostanti. Le squadre hanno provveduto alla rimozione delle parti di imminente pericolo di caduta e alla messa in sicurezza dello stabile. Il personale del comando di Polizia Locale ha accertato l’avvenuto distacco e le facciate interessate del fabbricato sono state delimitate con nastro segnaletico al fine di segnalare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

L'inferriata oramai arrugginita presenta in più punti segni di cedimento e divide la strada dal cortile sottostante dello stabile, al termine di uno strapiombo alto 5 metri. La situazione attuale è quindi di grave pericolo, sia per i pedoni che per qualsiasi persona che sosti anche casualmente nel cortile dell'ex cooperativa.

Il sindaco Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza alla società Coofem cooperativa femminile, proprietaria dell’edificio, con l’ordine di intervenire nell’immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della provvedimento, per provvedere alla messa in sicurezza e al ripristino del terrazzino e di ogni altra parte pericolante del fabbricato, attraverso i lavori di consolidamento e di risanamento.

