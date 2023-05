Il maltempo colpisce anche la chiesa della Beata Vergine della Consolata, nel cuore di Porto Torres.

Nella copertura si è verificato un cedimento di una lastra in lamiera, un elemento di pericolo per l'incolumità delle persone e insieme un rischio per la struttura che presenta già diverse criticità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della polizia municipale, i quali hanno osservato sul tetto la pericolosità dei crolli, prima di un intervento di messa in sicurezza.

Problematiche che affiorano in caso di pioggia o vento. La chiesa, infatti, presenta criticità nella copertura per mancanza di manutenzione straordinaria su una porzione del tetto, che richiederebbe un intervento di ristrutturazione.

Da tempo il vecchio parroco don Ferdinando aveva chiesto e sollecitato a più riprese agli organi competenti un piano di intervento per riparare i danni causati da infiltrazioni e crepe.

