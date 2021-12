Covid nei due Istituti scolastici comprensivi di Porto Torres e le vacanze di Natale finiscono in quarantena. I casi positivi al virus Sars-Cov-2 sono stati riscontrati nella scuola elementare Borgona e nel plesso della scuola primaria del Bellieni con immediata attivazione del protocollo di sicurezza predisposto dall’Ats e dalla dirigenza scolastica. Questa mattina i bambini verranno sottoposti a tampone molecolare per stabilire la procedura da seguire. Nell’ultimo giorno di lezione prima del periodo di riposo natalizio, in via precauzionale gli studenti della classe del Bellieni interessata dal caso di Covid sono rimasti a casa e per i loro genitori è stato disposto l’isolamento domiciliare.

Stessa procedura è stata attivata dall’Azienda tutela della salute nei confronti degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. La dirigente scolastica Maria Grazia Casu ha disposto la didattica a distanza per l’intero gruppo di alunni.

Un contagio anche nel comprensivo numero 1 dove la dirigente dell’Istituto, Annarita Pintadu, ha sospeso l’attività didattica: “Dal 22 dicembre sono state attivate le procedure di sospensione anche per gli insegnanti – scrive nella circolare – in attesa di comunicazioni da parte dell’Ats. Dopo aver informato anche i genitori è stata predisposta la quarantena precauzionale in attesa del tampone molecolare che il soggetto positivo effettuerà nella giornata di oggi”. In città si registrano 11 casi positivi e e sei persone in quarantena.

© Riproduzione riservata