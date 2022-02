Dolore e sgomento a Porto Torres per la morte di Giuseppe Mannoni, il 57enne di Porto Torres, assistente museale presso l’Antiquarium Turritano ed ex assessore della giunta guidata dal sindaco Beniamino Scarpa.

L’uomo è stato trovato, ieri mattina, privo di vita all’interno della propria abitazione. Aveva scelto di non vaccinarsi e di recente aveva scoperto di aver contratto il Covid-19.

Da qualche giorno non rispondeva alle chiamate dei parenti e familiari che, preoccupati, hanno allarmato il 118.

Sul posto poco dopo mezzogiorno sono intervenuti i vigili del fuoco che, non ricevendo risposta, hanno forzato l’accesso e i sanitari hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. Il decesso pare sia stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

Persona cordiale, in molti lo ricordano per la passione per il suo lavoro. Candidato nel gruppo Italia dei Valori, nel 2010 gli fu conferito l’incarico di assessore al Bilancio, assumendo in seguito la delega all’Ambiente. Appassionato di musica, fu apprezzato per la sua professionalità nel posto di lavoro. Qualche giorno fa era risultato positivo al tampone molecolare e il virus lo aveva costretto al periodo di quarantena.

Fino alla morte nella sua casa, da solo. Le sue teorie no vax le aveva esternate pubblicamente in più occasioni, in particolare nella sua pagina Facebook. “I vaccini funzionano molto poco” aveva scritto.

I colleghi del museo scrivono: “Da sempre legato all'Antiquarium Turritano e all'area archeologica di Turris Libisonis, Giuseppe è stato un collega e un amico, ma soprattutto un punto di riferimento per tanti anni. Tutti noi ci stringiamo in un ideale abbraccio alla famiglia in questo momento difficile”. Martedì prossimo l’ultimo saluto, alle 15, presso la chiesa di Cristo Risorto.

