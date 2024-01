È in programma il 18 gennaio alle ore 14.30 nella sede dei servizi sociali in viale delle Vigne la prima riunione per l’avvio del Tavolo di Co-programmazione finalizzato al contrasto della povertà e alla valorizzazione del volontariato. L’obiettivo del procedimento, indetto dal Comune di Porto Torres, è quello di identificare, in modo condiviso e partecipato, i bisogni specifici della popolazione fragile e in difficoltà economica per poi mettere in campo azioni concrete che restituiscano dignità alle persone in situazione di disagio, anche temporaneo.

L’amministrazione ha quindi invitato gli Enti del terzo settore – cooperative, imprese sociali, consorzi e associazioni di volontariato e promozione sociale - a partecipare attivamente a una programmazione finalizzata a individuare bisogni da soddisfare, definire gli interventi necessari e stabilire le modalità di realizzazione e identificare le risorse disponibili.

I soggetti interessati ad essere ammessi al procedimento di Co-programmazione che hanno risposto all’avviso pubblicato lo scorso 28 novembre ora sono invitati a partecipare alla prima riunione, nel corso della quale sarà definito il calendario del procedimento che terminerà il 26 febbraio del 2024. Per ogni soggetto partecipante potranno essere presenti non più di due rappresentanti.

© Riproduzione riservata