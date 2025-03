La Asl di Sassari ha avviato il trasferimento del Consultorio Familiare e dell’ambulatorio del Centro di Salute Mentale di Porto Torres, dal Poliambulatorio di Andriolu allo stabile di via delle Terme.

I servizi sanitari si spostano nel centro cittadino per rendere l’acceso più agevole specie alle persone disabili e anziane. Per questa settimana l’attività programmata è stata posticipata in accordo con i pazienti, mentre l’assistenza per eventuali urgenze sia del Consultorio che dell’ambulatorio del Centro di salute mentale verrà garantita dalle sedi di Sassari.

Il servizio negli ambulatori di via delle Terme riprenderà regolarmente dalla prossima settimana: il Consultorio da lunedì 31 marzo e l’attività del Centro di salute da mercoledì 2 aprile.

«Un importante intervento che – assicura la Direzione Aziendale della Asl n.1 – andrà a migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione».

I nuovi locali, più centrali rispetto al poliambulatorio di Andriolu, sono particolarmente accoglienti, dotati di sala d’attesa e servizi igienici dedicati e assenza di barriere architettoniche.

I lavori di riqualificazione e ristrutturazione della struttura di via delle Terme erano cominciati ad ottobre con il rifacimento degli impianti e dei servizi del piano terra, indispensabile per l’ottenimento dell’agibilità e il successivo accreditamento. In seguito alla conclusione dei lavori, l’Azienda ha programmato il trasferimento dei due servizi, che consentirà di liberare spazio nel poliambulatorio di Andriolu così da poter iniziare anche in quest’ultimo i lavori di riqualificazione inseriti nel Pnrr.

«Ci scusiamo con la popolazione per eventuali disagi che potrebbero presentarsi, - comunica la Asl Sassari – ma assicuriamo che tale intervento si è reso indispensabile per migliorare la qualità del servizio offerto».

