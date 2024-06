Da lunedì 17 giugno l’impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. che gestisce il servizio di igiene urbana a Porto Torres procederà con la consegna, a titolo gratuito, dei nuovi kit per la raccolta differenziata, e con il ritiro delle vecchie attrezzature. Tre i punti di distribuzione per le utenze domestiche: il Centro comunale di raccolta, in via Fontana vecchia, il gazebo temporaneo all'esterno dello stadio comunale, in piazza Cagliari 1970 e il gazebo nel parcheggio del centro commerciale Unieuro, in via da Palestrina. Per le utenze non domestiche i kit potranno essere ritirati esclusivamente nel Centro comunale. Qui si potranno consegnare i vecchi contenitori contestualmente al ritiro dei nuovi kit. Per le utenze non domestiche al momento della consegna dei nuovi strumenti di raccolta i titolari di tali utenze non dovranno riportare le vecchie attrezzature. La ditta Sangalli, infatti, fornirà loro le indicazioni sulla modalità di ritiro dei vecchi mastelli e dei bidoni. La consegna delle vecchie attrezzature è obbligatoria. Queste ultime infatti saranno riciclate.

