Raccolta differenziata oltre il 74 per cento. Il Comune di Porto Torres si inserisce tra gli enti virtuosi e punta a superare quota 80 per cento per usufruire delle premialità di secondo livello concesse dalla Regione Sardegna. Lo ha comunicato Fabio Mura, responsabile comunale del settore Ambiente, in occasione della commissione competente presieduta da Gianpiero Madeddu, convocata per illustrare il nuovo appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani.

Negli ultimi mesi il servizio di raccolta era stato potenziato con un incremento delle frequenze sul ritiro del secco per le utenze non domestiche, due volte la settimana, allo scopo di aumentare la percentuale di raccolta che sta risalendo in maniera costante ma che ha avuto dei picchi verso il basso nei primi mesi dell’anno.

Un nuovo piano concordato con l’assessorato all’Ambiente per superare le criticità emerse nel corso del precedente appalto, quali lo spazzamento stradale, cercando di ovviare alle problematiche annose relative alla mancanza di attrezzature di proprietà del Comune.

