A Porto Torres compie 5 anni la dinamica associazione socio-culturale Doulos.

I suoi 25 componenti sono 24 ore su 24 a disposizione dei cittadini, per supportare un territorio bisognoso e profondamente toccato da una crisi economica e lavorativa senza precedenti.

In questi anni segnati dalla pandemia l'associazione è stata presente nella distribuzione gratuita di migliaia di mascherine, soprattutto quando queste non erano facilmente reperibili. Sempre in periodo pandemico è stata parte integrante del progetto "Spesa sospesa".

A marzo scorso, con il patrocinio del comune di Porto Torres, l'associazione Doulos si è fatta promotrice di una raccolta di beni di prima necessità spediti con un Tir in Ucraina. Periodicamente inoltre ha organizzato convegni con temi sociali importanti. Ma è nella vita di ogni giorno che l'associazione Doulos è punto di riferimento di coloro che si trovano in difficoltà.

"Facciamo il possibile per renderci utili - commenta il portavoce dell'associazione Gianni Azzica -. Sono stati anni molto duri ma siamo riusciti ad andare avanti. Oltre a quello materiale cerchiamo di renderci utili sul piano morale a chi si rivolge a noi. È un aspetto molto trascurato. Domenica compiremo 5 anni. Un traguardo comunque importante che festeggeremo con una semplice cerimonia nella nostra sede di via Lussu. Il tutto - conclude - nel nome dell'associazione: Doulos. Che in greco antico significa servo. E noi ci sentiamo servi della comunità".



