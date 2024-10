Completamente al buio, o quasi. Nella piazza Colombo, nel cuore di Porto Torres, si vive così, nell’oscurità, da qualche anno. Illuminata soltanto dai bar e dai negozi che con le luci delle vetrine regalano qualche radiazione luminosa fino alla chiusura.

I commercianti si sentono abbandonati. Nel tentativo di ottenere risposta positiva, le attività commerciali e i cittadini che vivono e operano nell’area all’ingresso del centro cittadino, tra via Mare e il corso Vittorio Emanuele, hanno avviato richiesta scritta all’amministrazione comunale per l’installazione urgente dell’illuminazione pubblica.

«Chiediamo una soluzione ad un problema di estrema rilevanza che riguarda la totale mancanza di illuminazione pubblica nelle ore serali. Tale carenza - sottolineano i commercianti - oltre a compromettere la fruibilità della zona, espone residenti, esercenti e visitatori a concreti rischi per la sicurezza. Non è raro infatti che, a causa della scarsa visibilità, possano verificarsi incidenti o situazioni di pericolo, come già accaduto in passato».

In considerazione dell’importanza dell’ingresso alla città, quale biglietto da visita per chi si reca nel centro, «è fondamentale che venga garantita un’adeguata illuminazione che possa non solo valorizzare il decoro urbano, ma soprattutto migliorare la sicurezza per pedoni e automobilisti», aggiungono, «sia perché le strade poco illuminate scoraggiano il transito e la sosta, con impatti negativi anche per le attività commerciali che operano nella zona, oltre a rappresentare una fonte di preoccupazione per l’incolumità di tutti».

A tal proposito, i commercianti della zona chiedono che venga predisposto con urgenza un intervento per l’installazione di impianti di illuminazione adeguati, che possano assicurare una visibilità ottimale nelle ore serali e notturne. «Auspichiamo che questa richiesta, condivisa da numerosi cittadini e commercianti, venga presa in seria considerazione, affinché si possano evitare ulteriori disagi e potenziali incidenti».

