Hanno scelto il rito della sabbia per un matrimonio civile originale nella splendida cornice del parco di Balai, in prossimità della Rocca Manna. Arrivano da Manchester City (Inghilterra) ma sono originari di Alghero: Claudio Carboni e Giovanna Cherchi, 32 anni lui e 31 lei, visibilmente emozionati hanno hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore davanti al mare del Golfo dell’Asinara e alla spiaggia di Balai, una cerimonia sobria ma particolare, una celebrazione romantica e suggestiva con una formula che ha origini antichissime e si fa risalire alle tribù nativo americane, popoli che si sposavano sulla sabbia. Il rituale consiste nel disporre tre vasi, due di sabbia di due colori diversi, uno per la sposa e uno per lo sposo, ognuno versa la propria quantità dal loro recipiente in un terzo vaso contemporaneamente, la sabbia si amalgama pur mantenendo le due colorazioni originali, a rappresentare la futura vita insieme di due elementi, due anime, un tempo separati. A celebrare l’unione tra i due giovani è stato il portavoce del sindaco, Antonio Chessa. L’ex amministrazione comunale aveva approvato il regolamento che individua i siti, tra i più belli della città, per sposarsi con rito civile, una scelta che dimostra il successo dell’iniziativa.

