A partire da domani 28 dicembre e fino a nuove disposizioni l'Ecocentro comunale di Porto Torres resterà chiuso agli utenti, per consentire lo sgombero degli spazi e il subentro del nuovo gestore "Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.", che subentrerà all Ciclat a partire dal 1 gennaio del 2024.

Entro questa settimana sarà comunicata dalla nuova impresa la data di riapertura dell'Ecocentro. Il nuovo anno vedrà in servizio la società che si è aggiudicata l’appalto il nuovo appalto rifiuti del Comune di Porto Torres. L’impresa, con sede legale a Monza, svolgerà il servizio di igiene urbana per i prossimi cinque anni. Il ribasso sul costo a base di gara è stato del 7,69 per cento, l’importo complessivo per 60 mesi sfiora i 18milioni di euro (17.947.438,02). Due le macroaree che comprendono i principali servizi: la raccolta dei rifiuti e i servizi di igiene urbana.

La prima sezione prevede i servizi di raccolta domiciliare, servizi a chiamata di raccolta domiciliare (ingombranti, sfalci, tessili sanitari), raccolta stradale e di prossimità (rifiuti pericolosi), altri servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (prodotti in occasione di mercati, feste, manifestazioni), rifiuti cimiteriali e delle carcasse animali. Nella seconda macro area rientrano i servizi di spazzamento manuale e misto, svuotamento cestini, lavaggio strade e aree pubbliche, pulizia spiagge, servizi aggiuntivi come spurgo caditoie, occasionali di pronto intervento e la gestione del Centro comunale di raccolta.

