«Nell’ambito delle politiche finalizzate a migliorare l’efficienza e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e viste le criticità riscontrate nel perimetro che va da piazza 20 Settembre a via Mare, l’amministrazione ha destinato 150 mila euro del bilancio comunale per un intervento di implementazione dell’illuminazione della zona così da garantire anche una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni».

Immediata la risposta del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ai commercianti del centro cittadino che lamentavano la mancanza di illuminazione pubblica nell’area compresa tra il corso Vittorio Emanuele, parte di via Mare e piazza Colombo.

La zona alla chiusura degli esercizi commerciali si presenta completamente al buio.

«Abbiamo deciso di sopperire alla totale assenza dei punti luce, riscontrata dalla Engie già nel 2013, - aggiunge il primo cittadino - e proprio lo scorso mese di agosto, valutando l’intervento come prioritario, abbiamo affidato a un ingegnere specializzato l’incarico di elaborare un progetto, attualmente in fase di redazione, che deve tener conto delle diverse competenze esistenti nel tratto».

La consegna del progetto è prevista per il mese di novembre, dopo di che si procederà con la conferenza dei servizi per raccogliere tutti i pareri degli Enti coinvolti.

«Confidiamo nell’inizio delle attività per i primi mesi del 2025», precisa Mulas «a questo lotto di intervento è stata data la priorità massima». Questa mattina si è svolto un primo sopralluogo di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, per ascoltare i commercianti e per capire dove posizionare i pali della illuminazione pubblica. «Intanto, sono allo studio altri interventi all’interno del territorio tra i quali il completamento dell’impianto della zona urbanistica C3 (nella zona di via Falcone Borsellino), il completamento dell’illuminazione del Parco di San Gavino con sistemi a Led, l’intervento per realizzare un impianto autonomo in uno dei parcheggi lungo il litorale di Balai».

