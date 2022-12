Quasi cento temerari sono pronti ad immergersi nelle acque gelide del mare di Balai e ad affrontare il freddo pungente della stagione. Più di 70 iscrizioni online e altre adesioni dirette nell’elenco degli audaci protagonisti della 18esima edizione del “Tuffo di Capodanno 2023”, un appuntamento tradizionale nella spiaggia più amata di Porto Torres.

Un bagno all’insegna della goliardia e della solidarietà per il rituale più divertente delle festività natalizie. Residenti, ex amministratori, imprenditori, sindacalisti, ma anche ospiti che arrivano da Sassari e dai centri vicini si daranno appuntamento alle 10 per le foto di rito, prima di immergersi, alle 11.45, nel mare cristallino della spiaggia di Balai.

Caratterizzato solitamente da un clima soleggiato, il “Tuffo” quest’anno sarà accompagnato da temperature più miti, ma il caldo anomalo di questo periodo non renderà meno eroici coloro che si preparano per il bagno beneaugurante.

Per gli organizzatori, Lello Cau e Pietro Saiglia, le condizioni climatiche sono ideali per salutare il nuovo anno con un tuffo di massa, una nota di leggerezza e un pizzico di follia. Un ritorno dopo lo stop dell’emergenza pandemica per un evento che continua a raccogliere consenso e partecipazione di pubblico.

© Riproduzione riservata