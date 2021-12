Preoccupa la risalita del numero dei contagi e nel mondo della scuola si ritorna alle regole precedenti. Un caso positivo confermato in una delle classi dell’Istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres ha fatto scattare il protocollo di sicurezza che obbliga la famiglia dello studente ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti diretti con altre persone che frequentano l’alunno, compresi gli insegnanti entrati in aula per lo svolgimento dell’attività didattica e il personale scolastico.

È sufficiente un solo caso positivo in classe per attivare la Dad e la quarantena. Il dirigente scolastico Daniele Taras ha avviato una interlocuzione con l’Ats, per iniziare le procedure da adottare con gli studenti della sola aula coinvolta, con la predisposizione della quarantena per tutti i soggetti entrati in contatto diretto. Venuto a conoscenza del caso di Covid-19 confermato, Taras ha autorizzato la didattica a distanza, ferme restando le valutazioni dell’Ats in ordine ad ulteriori individuazioni di contagi. “Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di prevenzione Asl di scegliere la strategia di controllo per la tutela della salute pubblica – sottolinea il dirigente Taras - per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico”.

