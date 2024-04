Lastre di marmo che cedono e mettono a serio rischio l’incolumità delle persone. È emergenza per la sede della compagnia della Guardia di Finanza a Porto Torres. La relazione inviata al Comune dai vigili del fuoco del dipartimento locale evidenzia la necessità di interventi urgenti. Una situazione di pericolo che potrebbe evolversi negativamente.

I crolli degli elementi decorativi della facciata dell'immobile, sede delle Fiamme Gialle, transennata e interdetta al transito con nastro segnaletico, si erano verificati il 17 aprile scorso.

Il sindaco Massimo Mulas è stato costretto a firmare l’ordinanza indirizzata all’Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Sardegna- con sede a Cagliari, per chiedere di intervenire immediatamente per il ripristino e per la messa in sicurezza dell’ingresso dello stabile, in via Ponte Romano, e di ogni altra parte pericolante del fabbricato, con l’esecuzione dei lavori necessari al consolidamento ed al risanamento dell’edificio fatiscente, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori possibili cedimenti.

