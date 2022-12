A Porto Torres in condizioni disastrose la segnaletica stradale. I problemi si sono acuiti dopo il grande vento e maltempo dei giorni scorsi, in cui decine di pali, compresi quelli della luce, si sono piegati, mentre alcuni addirittura sono caduti. La situazione comunque era complicata anche prima: pali senza segnale, alcuni non ben visibili e diversi scivolati per terra. Un problema serio per automobilisti e pedoni, per la viabilità e la sicurezza.

Sono infatti innumerevoli gli incidenti stradali che si succedono in città. E non solo per l'imprudenza dei guidatori o dei passanti.

L'Amministrazione comunale in questa legislatura ha adottato diversi provvedimenti: come l'adozione del senso unico in alcune arterie. Un atto che ad esempio in via Balai e via Ettore Sacchi ha prodotto risultati lusinghieri, eliminando in quella zona quasi totalmente i sinistri, che agli incroci erano frequentissimi. Ora si pone il tema della rivisitazione della segnaletica, cercando di intervenire nelle zone più a rischio.

Una prevenzione utile per la cittadinanza e per rendere Porto Torres una città più sicura.

© Riproduzione riservata